Freddie Mercury revive en oro a 34 años de su partida

La edición de oro alcanza un valor de más de 9 mil libras ($218,321.10 pesos aproximadamente)
La moneda conmemora también los 40 años del legendario Live Aid
La moneda conmemora también los 40 años del legendario Live Aid
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el torso ligeramente inclinado hacia atrás y el pie de micrófono como extensión de su espíritu escénico, Freddie Mercury regresa hoy al centro del escenario, aunque no en un estadio, sino en una moneda. A 34 años de su fallecimiento, el Reino Unido ha acuñado una pieza conmemorativa que inmortaliza al mítico vocalista de Queen, coincidiendo con el 40 aniversario del icónico concierto Live Aid.

Esta iniciativa, anunciada por el Royal Mint británico, presenta a Mercury con una pose emblemática, rodeado de un pentagrama musical que hace alusión a su asombroso rango vocal de cuatro octavas. Esta moneda no sólo honra su talento, sino que lo consagra dentro del selecto grupo de artistas británicos homenajeados oficialmente: Paul McCartney, David Bowie, George Michael y Shirley Bassey.

La edición no circulante de cinco libras estará disponible en el sitio oficial del Royal Mint a un precio de 18.50 libras ($448.86 pesos aproximadamente). También habrá una edición especial en oro, de dos onzas, valuada en 9,350 libras esterlinas ($226,854.38 pesos aproximadamente).

Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, apenas un día después de haber anunciado públicamente su diagnóstico de VIH/SIDA. Su muerte no solo enlutó al mundo de la música, sino que también visibilizó una epidemia que hasta entonces permanecía en el silencio.

Desde entonces, su historia se ha convertido en símbolo de coraje, libertad creativa y defensa de la diversidad. Y ahora, 34 años después, el eco de su voz se acuña en metal, para que nunca deje de resonar.

