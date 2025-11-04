Francia advierte a Shein: podría ser vetada por violar leyes de protección infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Francia lanzó una severa advertencia a la plataforma Shein, advirtiendo que podría prohibir su operación en el país si reincide en la comercialización de productos que pudieran vulnerar las leyes de protección infantil.

El ministro de Economía francés, Roland Lescure, aseguró en entrevista televisiva que este tipo de prácticas violan las leyes de protección infantil y que el Estado tiene facultades legales para cerrar el acceso total a la plataforma en caso de reincidencia.

“Si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de Shein al mercado francés. Así lo establece la ley”, afirmó Lescure.