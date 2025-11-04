Francia advierte a Shein: podría ser vetada por violar leyes de protección infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Francia lanzó una severa advertencia a la plataforma Shein, advirtiendo que podría prohibir su operación en el país si reincide en la comercialización de productos que pudieran vulnerar las leyes de protección infantil.
El ministro de Economía francés, Roland Lescure, aseguró en entrevista televisiva que este tipo de prácticas violan las leyes de protección infantil y que el Estado tiene facultades legales para cerrar el acceso total a la plataforma en caso de reincidencia.
“Si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de Shein al mercado francés. Así lo establece la ley”, afirmó Lescure.
La Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) detectó la presencia de estos productos no solo en Shein, sino también en otras plataformas como Temu o AliExpress. El caso es tratado por las autoridades con la misma gravedad que delitos como tráfico de drogas o contenido pedófilo.
En respuesta, Quentin Ruffat, portavoz de Shein en Francia, aseguró que ya se retiraron los productos señalados. No obstante, minimizó la situación al señalar que Shein “actúa como marketplace” y no como único responsable directo de todo lo ofertado.
La marca, de origen chino, inauguró recientemente su primera tienda física en París, en el centro comercial BHV Marais.
Este no es el primer conflicto legal que enfrenta Shein en Francia. En septiembre fue sancionada con 150 millones de euros por infringir normas de privacidad, al instalar cookies sin consentimiento en sus sitios web. También ha sido señalada por falta de control de calidad y malas prácticas laborales.
BCT