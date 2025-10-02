FOTOS: inicia la navidad en Venezuela por orden de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el 1 de octubre el inicio oficial de las celebraciones navideñas 2025 en el país sudamericano, con actividades y encendido de luces en distintos espacios públicos y gubernamentales.
A través de sus redes sociales, el mandatario compartió un mensaje en el que destacó el ambiente de “espiritualidad y concordia” que, según dijo, se percibe en todo el país.
“La luz y la alegría, protagonistas de la celebración, se hicieron sentir este 1 de octubre de este a oeste y de norte a sur”, escribió Maduro.
También destacó la renovación de espacios públicos y la participación de niñas, niños y familias como símbolo del inicio de estas festividades.
“Este es un país que respira vida, paz y felicidad. ¡Celebramos desde ya la Feliz Navidad 2025!”, concluyó.
En los últimos años, el gobierno venezolano ha optado por adelantar las celebraciones navideñas como parte de una estrategia de aliento social frente a la situación económica del país.
