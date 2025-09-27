Fotógrafo capta a osos polares viviendo en casas abandonadas en Rusia

Aunque los osos polares suelen ser animales solitarios, cuando el hielo marino desaparece se ven obligados a reunirse en tierra en busca de alimento, como colonias de morsas o aves. A diferencia de los osos pardos, no suelen ser tan agresivos entre sí, lo que les permite convivir temporalmente en estos espacios cerrados. En invierno, cuando el hielo se forma nuevamente, se dispersan cada uno en busca de su propio sustento.

Makhorov explicó que siempre se acerca a los animales con precaución y de manera lenta, para evitar asustarlos. Señaló que, en general, los osos muestran curiosidad por los drones, siguiéndolos como si fueran “un pájaro zumbador inusual”. Además, recalcó que nunca usa inteligencia artificial en sus trabajos y que las grabaciones se realizan bajo supervisión de personal de reservas naturales.