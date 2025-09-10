Flotilla rumbo a Gaza desafía ataques israelíes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La delegación mexicana que forma parte de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla anunció que zarpará desde un puerto en Túnez con destino a la Franja de Gaza, pese a los recientes ataques con drones atribuidos al ejército israelí contra dos de sus embarcaciones, ocurridos el 8 y 9 de septiembre. La decisión fue tomada en asamblea por representantes de 48 países.

Durante una videollamada en una conferencia realizada en la Ciudad de México, los activistas reafirmaron su compromiso con el envío de ayuda humanitaria al pueblo palestino, y llamaron a no perder de vista el objetivo central de la flotilla. Subrayaron que, si bien tomarán precauciones, no cederán ante la violencia.

Colectivos en México exigieron al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, brindar protección consular a los siete mexicanos oficialmente integrados en la flotilla y a tres connacionales más en delegaciones extranjeras. También solicitaron una condena pública a los ataques y el reconocimiento del carácter humanitario de la misión.

Adrián Nares, del movimiento Global Movement to Gaza Mexico, acusó al gobierno de permitir que los tripulantes fueran llamados “terroristas” por parte de Israel. Por su parte, Mariana Monroy, vocera en México, reiteró la exigencia de respaldo político y acciones inmediatas para salvaguardar a los mexicanos involucrados.

Luis Fernando, de la Asamblea Interuniversitaria Popular por Palestina, advirtió que, si el gobierno mexicano no actúa, escalarán las protestas con clausuras de negocios relacionados con intereses sionistas, bloqueos en transporte público, paros estudiantiles y acciones de presión en eventos públicos. La flotilla sigue su curso hacia Gaza, en medio de un ambiente de tensión internacional.

agm