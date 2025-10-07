Flotilla humanitaria en Gaza: mexicanos detenidos ya vienen de regreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis ciudadanos mexicanos detenidos en Israel tras participar en una misión humanitaria en Gaza, como parte de la Flotilla Global Sumud, ya fueron liberados e iniciaron su proceso de repatriación hacia México.

Las personas liberadas son: Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán. Todos formaron parte de un esfuerzo internacional de apoyo a la población palestina en la Franja de Gaza.