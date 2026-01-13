Filtran plan de EE.UU. para capturar a Maduro en operación secreta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un documento clasificado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 23 de diciembre de 2025, revela que el gobierno estadounidense evaluó una operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, como parte de una estrategia denominada “Absolute Resolve”.

El memorando, dirigido al Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), analiza la legalidad y viabilidad de usar fuerzas armadas estadounidenses para apoyar a autoridades judiciales en la captura de Maduro, quien enfrenta acusaciones de narcotráfico y presuntos vínculos con grupos armados como las FARC de Colombia.

En el texto, se detalla que el presidente de EE.UU. consideró emplear este tipo de operación contra Maduro debido al supuesto respaldo del mandatario venezolano a actividades ilícitas transnacionales. Además, se mencionan acciones coordinadas con el Departamento de Guerra para evaluar escenarios de incursión militar, incluyendo el uso de helicópteros y posibles ataques en territorio venezolano.

Según el documento, el ataque se planeaba para las primeras horas del 24 de diciembre de 2025, aprovechando la baja actividad militar por las vacaciones. Se contemplaba incluso cortar la energía eléctrica en una zona clave para facilitar la operación. Pese a la planificación, también se advierten los altos riesgos diplomáticos, operativos y humanitarios de tal acción.