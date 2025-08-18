Filtran documento en el que “El Mayo” Zambada acepta declararse culpable en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes circuló en medios y redes sociales un documento presuntamente oficial de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en el que aparece la firma de Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, aceptando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

En dicho archivo, fechado el 9 de agosto de 2025, Zambada consiente la transferencia de su caso desde el Distrito Oeste de Texas hacia Nueva York, donde actualmente se encuentra detenido, además de manifestar su deseo de declararse culpable del delito imputado y renunciar a un juicio en Texas.

El documento, difundido en redes sociales por periodistas como Azucena Uresti, contiene también la firma de su abogado Frank A. Pérez y la aprobación de los fiscales federales Justin R. Simmons y Joseph Nocella Jr.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Aunque el gobierno estadounidense no ha emitido una postura oficial sobre la autenticidad del archivo, la filtración ha generado gran expectación, ya que se prevé que el próximo 25 de agosto de 2025, Zambada comparezca ante un juez en Nueva York para formalizar su declaración de culpabilidad.