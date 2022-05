Fenómenos aéreos no identificados, una amenaza para la seguridad: congresista

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este martes se llevó a cabo la primera audiencia pública en el Congreso de Estados Unidos, en más de 50 años, sobre el fenómeno ovni(objeto volador no identificado) pero que ellos llaman "fenómenos aéreos no identificados".

Esta audiencia se da luego de que en junio de 2021 se publicará un informe que documenta más de 140 casos de fenómenos aéreos no identificados (UAPs, por sus siglas en inglés) que los pilotos militares de EU han observado desde 2004.

Ronald Moultrie, máximo responsable de los servicios de inteligencia del Pentágono y Scott Bray, subdirector de inteligencia Naval, dos altos funcionarios de inteligencia de defensa de EU, fueron quienes testificaron ante un subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EU, en el Capitolio.

"Sabemos que nuestros miembros del servicio se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados, y debido a que los UAP representan riesgos potenciales para la seguridad de vuelo y la seguridad general, estamos comprometidos con un esfuerzo enfocado para determinar sus orígenes, señaló Ronald Moultrie.

Al respecto, el representante demócrata por Indiana y presidente del panel que celebró la audiencia, André Carson, señaló que estós fenómenos son una amenaza para la seguridad.

"Los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional. Y deben tratarse de esa manera", dijo.

En la audiencia hubo testimonios de altos mandos gubernamentales así como la exhibición de videos e imágenes de estos fenómenos aéreos que no han podido ser explicados.

La audiencia pública duró menos de 90 minutos, posteriormente, este mismo día, se llevará a cabo una sesión informativa clasificada a puerta cerrada.

Cabe mencionar que los investigadores no hallaron evidencia de que estos fenómenos sean de origen extraterrestre, pero no lo descartan, sin embargo también consideran la posibilidad de que se trate de tecnología de un adversario político, como China o Rusia y de la cual EU no tiene conocimiento.

AC