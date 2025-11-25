Feminicidios en América Latina y el Caribe superan los 19 mil en cinco años: ONU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada día, al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe. Así lo reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en un reciente informe contabilizó más de 19 mil asesinatos de mujeres en los últimos cinco años en la región, la mayoría a manos de sus parejas o exparejas.

Tan solo en 2024, se documentaron al menos 3,828 feminicidios, cifra que evidencia la persistencia de esta forma extrema de violencia. Además, durante 2023, los países reportaron 5,502 intentos de feminicidio, lo que refuerza el llamado a reforzar sistemas de alerta temprana y protocolos de atención institucional que permitan prevenir agresiones letales.

El estudio fue difundido en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el respaldo de la campaña global ÚNETE, que este año hace énfasis en la violencia digital como una de las expresiones más recientes y peligrosas de agresión hacia mujeres y niñas.

A nivel mundial, datos de ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estiman que 83,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024, de las cuales el 60% fueron víctimas de personas cercanas, como parejas, exparejas o familiares.