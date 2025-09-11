FBI revela fotos del asesino de Charlie Kirk y ofrece $100 mil dólares de recompensa

Kirk, de 31 años y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras respondía preguntas sobre tiroteos masivos frente a unas 3,000 personas en Orem, Utah. El ataque fue captado en video y generó escenas de pánico.

El tirador llegó al campus minutos antes, subió a un tejado y disparó contra el activista antes de huir hacia un barrio cercano. Posteriormente, agentes del FBI hallaron un rifle monotiro de gran potencia en una zona boscosa cercana, además de huellas que se analizan como parte de la investigación.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como un “asesinato político” que amenaza los principios democráticos del país. Por su parte, el expresidente Donald Trump anunció que otorgará a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad.+