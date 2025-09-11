FBI revela fotos del asesino de Charlie Kirk y ofrece $100 mil dólares de recompensa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado miércoles durante una charla en la Universidad de Utah Valley, sigue generando conmoción nacional en Estados Unidos. Mientras continúan las investigaciones, el FBI anunció este jueves una recompensa de hasta 100 mil dólares para dar con el responsable.
A través de sus redes sociales, la oficina federal informó que la recompensa será entregada a quien proporcione información que permita la identificación y arresto del asesino. Las autoridades pidieron al público llamar al 1-800-CALL-FBI y enviar fotos o videos al sitio oficial: fbi.gov/utahvalleyshooting.
Kirk, de 31 años y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras respondía preguntas sobre tiroteos masivos frente a unas 3,000 personas en Orem, Utah. El ataque fue captado en video y generó escenas de pánico.
El tirador llegó al campus minutos antes, subió a un tejado y disparó contra el activista antes de huir hacia un barrio cercano. Posteriormente, agentes del FBI hallaron un rifle monotiro de gran potencia en una zona boscosa cercana, además de huellas que se analizan como parte de la investigación.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como un “asesinato político” que amenaza los principios democráticos del país. Por su parte, el expresidente Donald Trump anunció que otorgará a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad.+
El vicepresidente JD Vance también viajó a Utah para reunirse con la familia del activista y expresó que gran parte del éxito del actual gobierno se debe al trabajo organizativo de Kirk.
Este crimen ocurre en medio de un repunte de la violencia política en Estados Unidos. De acuerdo con Reuters, se han documentado más de 300 actos violentos de motivación política desde el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, el periodo más intenso desde la década de 1970.