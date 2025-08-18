Familia registra a su hija como Chat Yipiti en Colombia, aseguran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencia de la tecnología y las tendencias digitales llegó hasta el registro civil de Cereté, Córdoba, Colombia, donde una familia inscribió a su hija con el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, según informó El Universal Colombia.

El caso se dio a conocer el pasado viernes 15 de agosto y llamó la atención por su evidente relación con los sistemas de inteligencia artificial, particularmente con la sonoridad de “Chat GPT”, lo que lo convierte en uno de los registros más comentados recientemente en el país.

De acuerdo con la versión publicada, la inscripción se realizó en la sede de la Registraduría Municipal hacia las 9:15 de la noche.

Tras darse a conocer, la noticia se convirtió en tema de conversación en redes sociales: algunos usuarios lo consideran un acto de originalidad, mientras que otros cuestionaron las posibles dificultades que la niña podría enfrentar en el futuro debido al peculiar nombre.

De acuerdo al medio, en Colombia, la legislación otorga a los padres amplia libertad para decidir cómo llamar a sus hijos, aunque la Registraduría Nacional tiene la facultad de rechazar nombres que puedan afectar la dignidad de los menores o exponerlos a burlas.

En ocasiones anteriores, la entidad ha negado inscripciones con nombres como Miperro, Satanás y Warnerbro, según se dijo en la nota.

