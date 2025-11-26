Fallido atraco a tienda de armas en EE.UU. deja lección dolorosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estado de Georgia, Estados Unidos, una escena que parecía sacada de una comedia de acción se convirtió en noticia viral cuando una joven de 20 años intentó robar una pistola en una tienda de armas… pero no logró ir muy lejos.

Según reportes policiales, la mujer —identificada como presuntamente sintecho— ingresó al establecimiento y solicitó ver una pistola semiautomática marca Canik. El vendedor, siguiendo el protocolo de seguridad, verificó que el arma estuviera descargada y se la entregó para su inspección. Pero en cuanto la tuvo en las manos, la joven giró sobre sus talones y salió corriendo.

Lo que no esperaba era que otro empleado reaccionaría con la misma velocidad con la que ella pensó huir: la alcanzó en segundos, la derribó con un movimiento certero y la inmovilizó con bridas plásticas. La escena fue captada por cámaras de seguridad, y no tardó en compartirse en redes sociales como un ejemplo de “robo mal planeado”.