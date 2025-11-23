Fallece la cosplayer Squidkid; su comunidad pide frenar el acoso en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad internacional del cosplay atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Squidkid, también conocida como Ashley, una joven creadora de 20 años cuyo talento y calidez habían generado una sólida conexión con miles de seguidores.
A través de un mensaje compartido por personas cercanas, se agradeció el apoyo recibido tras la noticia y se pidió evitar especulaciones sobre el caso, además de mantener conversaciones constructivas que promuevan empatía y respeto.
“Que la belleza de Ashley no se pierda en comportamiento divisivo… vivió una vida de compasión, inteligencia, paciencia y bondad hacia todos”, señala el comunicado.
Diversos miembros de la comunidad señalaron que Ashley había sido blanco de críticas y comentarios ofensivos sobre su tono de piel, ataques que afectaron su bienestar emocional en un momento en el que ya enfrentaba un proceso de depresión. Estos testimonios han reavivado el llamado a combatir el acoso digital y a cuidar la salud mental dentro y fuera de los espacios creativos.
Para sus seguidores, eventos y sesiones fotográficas eran parte fundamental del mundo que Ash construía con entusiasmo. Encontrarse con su comunidad era, según quienes la conocieron, una experiencia que ella valoraba profundamente.
El caso de Squidkid ha generado una reflexión colectiva sobre la importancia de acompañar a personas que atraviesan momentos difíciles y denunciar la violencia en línea. Su legado —coinciden fans y colegas— permanecerá en forma de inspiración, creatividad y calidez humana.
BCT