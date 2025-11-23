Fallece la cosplayer Squidkid; su comunidad pide frenar el acoso en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad internacional del cosplay atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Squidkid, también conocida como Ashley, una joven creadora de 20 años cuyo talento y calidez habían generado una sólida conexión con miles de seguidores.

A través de un mensaje compartido por personas cercanas, se agradeció el apoyo recibido tras la noticia y se pidió evitar especulaciones sobre el caso, además de mantener conversaciones constructivas que promuevan empatía y respeto.

“Que la belleza de Ashley no se pierda en comportamiento divisivo… vivió una vida de compasión, inteligencia, paciencia y bondad hacia todos”, señala el comunicado.