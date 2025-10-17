Fallece Baek Se-hee, autora de “Quiero morir pero también comer tteokbokki”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escritora surcoreana Baek Se-hee, autora del libro Quiero morir pero también comer tteokbokki, falleció el pasado 16 de octubre de 2025 a los 35 años de edad, en un hospital de Goyang, Corea del Sur. La noticia fue confirmada un día después por la Agencia Coreana de Donación de Órganos, sin que se revelara la causa de su muerte.
La autora alcanzó notoriedad en 2018 tras la publicación de su primer libro, una obra de memorias que aborda la depresión de manera íntima y honesta, a través de sus conversaciones con una psiquiatra y reflexiones de autoayuda. El título, que conecta emocionalmente desde su nombre, se convirtió en un fenómeno editorial.
El libro fue traducido al inglés en 2022, año en el que entró en la lista de bestsellers del New York Times, y llegó al público hispanohablante en 2023. La segunda parte, Quiero morir, pero todavía quiero comer tteokbokki, también fue bien recibida internacionalmente.
En el prólogo de su primera obra, Baek Se-hee escribió:
“El arte me ha dado fe; fe de que aunque hoy no es un día perfecto, puede ser un día aceptable; fe de que después de estar deprimida todo el día, aún puedo reír de algo pequeño e insignificante”.
Baek Se-hee había declarado en varias entrevistas sentirse conmovida por la conexión que sus lectores establecieron con temas como la distimia —una forma persistente de depresión leve—, y siempre se dijo agradecida por haber podido abrir el diálogo sobre la salud mental en Asia y el mundo.
BCT