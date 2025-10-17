Fallece Baek Se-hee, autora de “Quiero morir pero también comer tteokbokki”

El libro fue traducido al inglés en 2022, año en el que entró en la lista de bestsellers del New York Times, y llegó al público hispanohablante en 2023. La segunda parte, Quiero morir, pero todavía quiero comer tteokbokki, también fue bien recibida internacionalmente.

En el prólogo de su primera obra, Baek Se-hee escribió:

“El arte me ha dado fe; fe de que aunque hoy no es un día perfecto, puede ser un día aceptable; fe de que después de estar deprimida todo el día, aún puedo reír de algo pequeño e insignificante”.

Baek Se-hee había declarado en varias entrevistas sentirse conmovida por la conexión que sus lectores establecieron con temas como la distimia —una forma persistente de depresión leve—, y siempre se dijo agradecida por haber podido abrir el diálogo sobre la salud mental en Asia y el mundo.

