Fallece Béla Tarr, genio del cine que visitó el Festival de Morelia

Tarr alcanzó reconocimiento internacional con su estilo visual único, marcado por largos planos secuencia, una narrativa pausada y una profunda carga filosófica. Entre sus películas más reconocidas destaca Sátántangó (1994), una obra monumental de siete horas de duración que retrata el colapso espiritual y material del comunismo en Europa del Este. La cinta está basada en la novela Tango satánico del Nobel de Literatura László Krasznahorkai, con quien colaboró estrechamente.

La carrera de Tarr comenzó a los 22 años con el filme Nido familiar (1979), y evolucionó hacia propuestas más experimentales como Werckmeister Harmóniák (2000) y A Torinói ló (2011), su última película antes de anunciar su retiro de la dirección.

Aunque su cine no fue comercial, sí fue profundamente influyente en círculos académicos y festivales de todo el mundo. La crítica estadounidense Susan Sontag llegó a declarar: “Volvería a ver Sátántangó una vez cada año”.

La presencia de Tarr en el FICM consolidó su vínculo con México y con el público cinéfilo de Michoacán, que hoy despide a un artista cuya visión cinematográfica dejó una huella imborrable.

