Falla global de Cloudflare colapsa internet: X, ChatGPT y miles de sitios web caen

Falla global de Cloudflare colapsa internet: X, ChatGPT y miles de sitios web caen
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes, una interrupción masiva de servicio en la infraestructura de Cloudflare ha desatado el caos en la red mundial, afectando significativamente a un amplio espectro de plataformas y sitios web.

Miles de usuarios han reportado problemas de acceso y errores de servidor, encontrándose con el inusual mensaje de seguridad: "Por favor, desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar". Este desafío, que normalmente se usa para filtrar tráfico sospechoso, se ha activado de forma global, bloqueando el acceso incluso a sitios clave como Downdetector, la herramienta utilizada precisamente para monitorear estas fallas.

La magnitud de la falla se debe a la posición central que ocupa Cloudflare en el ecosistema digital. Como una de las mayores empresas de Red de Distribución de Contenidos (CDN) y seguridad, maneja una porción crítica del tráfico de Internet. Por esta razón, la incidencia ha impactado directamente a gigantes tecnológicos y servicios de alta demanda. Entre los afectados se encuentran plataformas como X (antes Twitter), servicios de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI, herramientas de diseño como Canva, y videojuegos populares como League of Legends, cuyos usuarios reportan imposibilidad de conectarse.

Los expertos recomiendan a los usuarios evitar intentos repetidos de acceso y, en su lugar, esperar los comunicados oficiales de Cloudflare o de las plataformas específicas afectadas. En la mayoría de los casos, la única solución es aguardar a que la empresa logre restaurar la estabilidad de su red global.

Se espera que conforme los sistemas críticos sean estabilizados, las plataformas comiencen a normalizar su servicio de forma escalonada, aunque la lección sobre la concentración de servicios en la nube queda marcada.

