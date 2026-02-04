Mundo

“Fallé al mundo”: Routh y su carta tras intento de asesinar a Trump

Fue sentenciado a cadena perpetua por intentar asesinar a Donald Trump en el 2024
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ryan Routh, un ciudadano estadounidense de 59 años, fue condenado a cadena perpetua por su participación en el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump.

El ataque ocurrió el 15 de septiembre de 2024, mientras Trump jugaba en su club de golf en West Palm Beach, Florida. Un agente del Servicio Secreto detectó el cañón de un rifle oculto entre los arbustos y abrió fuego, lo que obligó a Routh a huir en un vehículo. Fue detenido minutos después.

La sentencia fue emitida en una audiencia celebrada en el tribunal federal de Fort Pierce, donde la jueza Aileen Cannon consideró que aplicar la pena máxima era necesario “para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él”.

Durante el juicio, se presentó como prueba una carta manuscrita hallada en el domicilio del acusado, donde confesaba su intención:

“Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”.

La investigación reveló que Routh tenía una obsesión con la guerra en Ucrania. Incluso viajó a Kiev para unirse a unidades de voluntarios extranjeros, pero fue rechazado por su edad y falta de experiencia militar.

Además, su historial delictivo y la posesión ilegal de armas fueron considerados factores clave para imponer la sentencia más severa. Durante la lectura del veredicto, intentó apuñalarse con un bolígrafo, pero fue detenido por los guardias de seguridad.

