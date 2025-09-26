Fútbol inglés de luto: muere Billy Vigar, ex jugador del Arsenal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El joven futbolista inglés Billy Vigar, ex integrante de las canteras del Arsenal, falleció este jueves a los 21 años tras sufrir una grave lesión cerebral durante un partido de la Isthmian League Premier Division.

El accidente ocurrió el pasado 21 de septiembre, en un encuentro ante el Wingate & Finchley. Minutos después del inicio, Vigar impactó con un muro ubicado en la banda del campo, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza.