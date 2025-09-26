Fútbol inglés de luto: muere Billy Vigar, ex jugador del Arsenal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El joven futbolista inglés Billy Vigar, ex integrante de las canteras del Arsenal, falleció este jueves a los 21 años tras sufrir una grave lesión cerebral durante un partido de la Isthmian League Premier Division.
El accidente ocurrió el pasado 21 de septiembre, en un encuentro ante el Wingate & Finchley. Minutos después del inicio, Vigar impactó con un muro ubicado en la banda del campo, lo que le provocó un fuerte golpe en la cabeza.
De inmediato fue trasladado a un hospital, donde permaneció en coma inducido. El martes se le practicó una cirugía para intentar estabilizarlo, pero se confirmó que la lesión resultó irreversible y que el futbolista perdió la vida este jueves por la mañana.
“Después de sufrir una grave lesión cerebral el sábado, Billy estuvo en coma inducido. El martes necesitó una operación para aumentar sus posibilidades de recuperarse. Aunque esto ayudó, la lesión ha sido demasiado para él y ha fallecido esta mañana”, expresó la familia en un comunicado difundido por el club.
El Arsenal, su club formador, y el Chichester City lamentaron profundamente la noticia y enviaron condolencias a familiares y amigos.
BCT