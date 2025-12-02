Fátima Bosch visita la ONU y reafirma su compromiso con causas humanitarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de iniciar su reinado como Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch realizó una visita simbólica a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde refrendó su compromiso con las causas humanitarias y la labor altruista que ha defendido desde el inicio de su participación en el certamen.
Durante su recorrido, Bosch se reunió con Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente alterna de México ante la ONU, a quien describió como "una gran mujer mexicana". A través de sus redes sociales, compartió fotografías del encuentro, así como reflexiones sobre el valor de impulsar causas que promuevan la paz, la empatía y la colaboración global.
“La humanidad debe ser más grande que cualquier diferencia”, escribió la joven tabasqueña en Instagram, como parte del mensaje con el que acompaña su presencia en foros internacionales.
En entrevista a su llegada a Nueva York, la reina de belleza mexicana subrayó que su prioridad como Miss Universo es seguir trabajando por las causas sociales y el altruismo, dejando claro que su papel no es solo simbólico, sino activo en el diálogo internacional.
Bosch, de 25 años, ha estado compartiendo en sus redes sus primeras actividades oficiales como ganadora del certamen, una plataforma que ha usado para difundir mensajes de empatía, unidad y responsabilidad social.
mrh