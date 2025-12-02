Fátima Bosch visita la ONU y reafirma su compromiso con causas humanitarias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de iniciar su reinado como Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch realizó una visita simbólica a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde refrendó su compromiso con las causas humanitarias y la labor altruista que ha defendido desde el inicio de su participación en el certamen.

Durante su recorrido, Bosch se reunió con Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente alterna de México ante la ONU, a quien describió como "una gran mujer mexicana". A través de sus redes sociales, compartió fotografías del encuentro, así como reflexiones sobre el valor de impulsar causas que promuevan la paz, la empatía y la colaboración global.