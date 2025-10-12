Fábrica clandestina de pirotecnia provoca incendio masivo en Lima

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos cuatro personas resultaron heridas, unas 300 más quedaron damnificadas y más de 100 viviendas fueron consumidas por el fuego este sábado, tras un incendio de gran magnitud en una zona popular al sur de Lima, Perú.

El siniestro ocurrió en la barriada Virgen del Buen Paso, ubicada en Pamplona Alta, dentro del distrito de San Juan de Miraflores. El fuego se originó en una fábrica clandestina de pirotecnia, cuyas explosiones fueron visibles a varios kilómetros, según videos difundidos por vecinos en redes sociales.