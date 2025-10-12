Fábrica clandestina de pirotecnia provoca incendio masivo en Lima
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos cuatro personas resultaron heridas, unas 300 más quedaron damnificadas y más de 100 viviendas fueron consumidas por el fuego este sábado, tras un incendio de gran magnitud en una zona popular al sur de Lima, Perú.
El siniestro ocurrió en la barriada Virgen del Buen Paso, ubicada en Pamplona Alta, dentro del distrito de San Juan de Miraflores. El fuego se originó en una fábrica clandestina de pirotecnia, cuyas explosiones fueron visibles a varios kilómetros, según videos difundidos por vecinos en redes sociales.
Las llamas se propagaron con rapidez debido a que muchas de las casas estaban construidas con materiales altamente inflamables, como madera y plástico. Además, la escasez de agua potable en la zona dificultó las labores de los bomberos, que trabajaron por horas para sofocar el incendio.
Las autoridades peruanas mantienen labores de asistencia a las familias afectadas y evalúan los daños.
BCT