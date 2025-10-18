Explosión de batería obliga a aterrizaje de emergencia en Shanghái

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vuelo de Air China que cubría la ruta entre Hangzhou, China, e Incheon, Corea del Sur, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia este 17 de octubre, luego de que una batería de litio comenzara a arder en el compartimento superior del avión.

El vuelo CA139 fue desviado hacia el aeropuerto internacional de Shanghái-Pudong, donde aterrizó sin contratiempos. Según reportes oficiales publicados por la aerolínea en la red social Weibo, el fuego se originó en una batería guardada en el equipaje de mano de un pasajero y fue rápidamente controlado por la tripulación, sin que se registraran personas heridas.