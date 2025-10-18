Explosión de batería obliga a aterrizaje de emergencia en Shanghái

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vuelo de Air China que cubría la ruta entre Hangzhou, China, e Incheon, Corea del Sur, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia este 17 de octubre, luego de que una batería de litio comenzara a arder en el compartimento superior del avión.
El vuelo CA139 fue desviado hacia el aeropuerto internacional de Shanghái-Pudong, donde aterrizó sin contratiempos. Según reportes oficiales publicados por la aerolínea en la red social Weibo, el fuego se originó en una batería guardada en el equipaje de mano de un pasajero y fue rápidamente controlado por la tripulación, sin que se registraran personas heridas.
Videos que circulan en redes sociales muestran llamas saliendo del compartimento, mientras algunos pasajeros intentaban ayudar con la emergencia.
Las baterías de litio, pueden incendiarse si se dañan o sobrecalientan. Por ello, las aerolíneas recomiendan no colocarlas en equipaje documentado y mantenerlas bajo supervisión en la cabina. Aunque estos eventos son poco frecuentes, los protocolos de seguridad permitieron una respuesta inmediata y efectiva para evitar una tragedia.
BCT