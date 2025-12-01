Exmonjas y anticuario, detenidos por tráfico de arte sacro en España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Guardia Civil española informó sobre la detención de tres personas en el marco de la operación MIRUM-CID, por su presunta implicación en la apropiación indebida y receptación de piezas pertenecientes al patrimonio histórico español.
Los detenidos son dos exreligiosas y un anticuario de la provincia de León, España, quienes están señalados por participar en la extracción, traslado y posterior comercialización de obras de arte que pertenecían al monasterio de Santa María de Bretonera, ubicado en Belorado, Burgos.
La investigación comenzó cuando agentes especializados detectaron en el mercado de antigüedades la presencia de piezas catalogadas, entre ellas una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, ofrecida tanto en una tienda física en Madrid como a través de internet. La obra ya fue recuperada y será puesta a disposición judicial.
En el desarrollo de la operación, se realizaron registros en dos conventos: el propio Santa María de Bretonera de Belorado (Burgos) y el monasterio de Santa Clara de Orduña (Bizkaia), donde se hallaron más obras patrimoniales trasladadas sin autorización, muchas de las cuales están aún pendientes de inventariar.
De acuerdo con el reporte oficial, las exreligiosas están señaladas como las presuntas responsables del traslado y venta de los bienes históricos, mientras que el anticuario es acusado de un delito continuado de receptación, por adquirir las piezas sin acreditar su origen legal.
La operación fue conducida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, y el caso es dirigido por el Juzgado de Instrucción de Briviesca. La investigación permanece abierta, con el objetivo de recuperar más obras aún no localizadas.
BCT