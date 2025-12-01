Exmonjas y anticuario, detenidos por tráfico de arte sacro en España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Guardia Civil española informó sobre la detención de tres personas en el marco de la operación MIRUM-CID, por su presunta implicación en la apropiación indebida y receptación de piezas pertenecientes al patrimonio histórico español.

Los detenidos son dos exreligiosas y un anticuario de la provincia de León, España, quienes están señalados por participar en la extracción, traslado y posterior comercialización de obras de arte que pertenecían al monasterio de Santa María de Bretonera, ubicado en Belorado, Burgos.

La investigación comenzó cuando agentes especializados detectaron en el mercado de antigüedades la presencia de piezas catalogadas, entre ellas una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, ofrecida tanto en una tienda física en Madrid como a través de internet. La obra ya fue recuperada y será puesta a disposición judicial.