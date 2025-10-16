Exjugador de Cruz Azul, Bryan Angulo, es herido en ataque armado en Ecuador

En un comunicado oficial, la LDUP señaló que no solo Bryan Angulo ha sido amenazado, sino también otros integrantes del equipo previo al partido programado frente al club Búhos ULVR, el viernes 17 de octubre. La presidenta del club, Mónica Zamora Hernández, condenó enérgicamente el hecho y exigió garantías de seguridad a las autoridades del fútbol ecuatoriano y organismos competentes.

“Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores. El fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, expresó la directiva en su mensaje.