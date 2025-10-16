Exjugador de Cruz Azul, Bryan Angulo, es herido en ataque armado en Ecuador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbolista ecuatoriano Bryan Angulo Tenorio, exjugador del club Cruz Azul y actual delantero de la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo (LDUP), fue víctima de un atentado armado este jueves 16 de octubre en Portoviejo, Ecuador, cuando se dirigía a su centro de entrenamiento. La directiva del club confirmó que su estado de salud es estable.
De acuerdo con reportes oficiales, Angulo fue herido tras recibir al menos un impacto de bala mientras se trasladaba en un vehículo en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos. Según un video difundido en redes sociales, sujetos en motocicleta interceptaron el automóvil y abrieron fuego. El atacante habría sido detenido minutos después con apoyo de los propios compañeros del jugador.
La Fiscalía General del Estado de Ecuador informó que dos personas fueron detenidas como sospechosas de participar en el atentado. Las primeras diligencias están en curso y en las próximas horas se formularán cargos en su contra.
En un comunicado oficial, la LDUP señaló que no solo Bryan Angulo ha sido amenazado, sino también otros integrantes del equipo previo al partido programado frente al club Búhos ULVR, el viernes 17 de octubre. La presidenta del club, Mónica Zamora Hernández, condenó enérgicamente el hecho y exigió garantías de seguridad a las autoridades del fútbol ecuatoriano y organismos competentes.
“Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores. El fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, expresó la directiva en su mensaje.
Bryan Angulo, quien fue campeón con Cruz Azul en el torneo Guardianes 2021, tiene 29 años y actualmente milita en la Serie B del fútbol ecuatoriano.
BCT