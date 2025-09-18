EU veta por sexta vez resolución de la ONU que pedía alto al fuego en Gaza

La iniciativa fue presentada por los 10 países no permanentes del Consejo, entre ellos Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia.

El texto también solicitaba abrir el acceso a la ayuda humanitaria en un contexto en el que los hospitales de Gaza se encuentran “al borde del colapso” por la intensificación de la ofensiva israelí en el norte de la Franja.

El documento advertía sobre la hambruna declarada en Gaza por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), respaldada por la ONU, y alertaba que esta crisis podría extenderse hacia las provincias de Deir El-Balah y Jan Yunis a finales de septiembre. Además, condenaba “enérgicamente” el uso del hambre como método de guerra.

Los países impulsores de la propuesta manifestaron “grave preocupación” por la ampliación de la operación militar israelí y exigieron que se detenga de inmediato, al tiempo que rechazaron cualquier intento de cambio demográfico o territorial en la Franja de Gaza.

Con este resultado, ya son seis las resoluciones vetadas por Estados Unidos en el marco del actual conflicto. Washington ha argumentado en ocasiones anteriores que algunas propuestas no contribuyen a garantizar la seguridad de Israel o al regreso de los rehenes, mientras otros países cuestionan que este bloqueo frena medidas urgentes para proteger a la población civil palestina.

