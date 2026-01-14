EU suspenderá visas de residencia para 75 países; incluye naciones de América Latina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero de 2026 el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una política migratoria más estricta enfocada en evitar que los solicitantes se conviertan en una carga para el sistema público de asistencia. La medida se mantendrá de manera indefinida mientras se revisan los procesos de evaluación y admisión.

De acuerdo con reportes oficiales y medios estadounidenses, el Departamento de Estado ordenó a sus consulados rechazar solicitudes de visa provenientes de estos países utilizando disposiciones legales ya existentes. La decisión forma parte de una estrategia más amplia para reforzar los controles migratorios bajo el principio de “carga pública”, que evalúa la posible dependencia del solicitante a programas gubernamentales.