EU suspenderá visas de residencia para 75 países; incluye naciones de América Latina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero de 2026 el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una política migratoria más estricta enfocada en evitar que los solicitantes se conviertan en una carga para el sistema público de asistencia. La medida se mantendrá de manera indefinida mientras se revisan los procesos de evaluación y admisión.

De acuerdo con reportes oficiales y medios estadounidenses, el Departamento de Estado ordenó a sus consulados rechazar solicitudes de visa provenientes de estos países utilizando disposiciones legales ya existentes. La decisión forma parte de una estrategia más amplia para reforzar los controles migratorios bajo el principio de “carga pública”, que evalúa la posible dependencia del solicitante a programas gubernamentales.

Entre los países afectados se encuentran Rusia, Irán, Brasil, Afganistán, Somalia, Nigeria, Irak, Egipto, Tailandia y Yemen. En algunos casos, como el de Somalia, el endurecimiento responde a investigaciones recientes sobre fraudes vinculados con el mal uso de programas sociales en Estados Unidos.

La nueva política establece que los oficiales consulares deberán valorar factores como salud física, edad, dominio del inglés, estabilidad financiera y necesidad potencial de atención médica prolongada. Aquellos solicitantes que representen un posible riesgo de depender del sistema de asistencia podrían ser considerados no elegibles para obtener una visa.

Además, se ha instruido a los funcionarios a revisar el historial de los solicitantes, incluyendo cualquier antecedente de uso de apoyos económicos del gobierno o antecedentes de institucionalización.

La lista completa:

  1. Afganistán

  2. Albania

  3. Argelia

  4. Antigua y Barbuda

  5. Armenia

  6. Azerbaiyán

  7. Bahamas

  8. Bangladés

  9. Barbados

  10. Bielorrusia

  11. Belice

  12. Bután

  13. Bosnia y Herzegovina

  14. Brasil

  15. Birmania (Myanmar)

  16. Camboya

  17. Camerún

  18. Cabo Verde

  19. Colombia

  20. Costa de Marfil

  21. Cuba

  22. República Democrática del Congo

  23. Dominica

  24. Egipto

  25. Eritrea

  26. Etiopía

  27. Fiyi

  28. Gambia

  29. Georgia

  30. Ghana

  31. Granada

  32. Guatemala

  33. Guinea

  34. Haití

  35. Irán

  36. Irak

  37. Jamaica

  38. Jordania

  39. Kazajistán

  40. Kosovo

  41. Kuwait

  42. Kirguistán

  43. Laos

  44. Líbano

  45. Liberia

  46. Libia

  47. Macedonia del Norte

  48. Moldavia

  49. Mongolia

  50. Montenegro

  51. Marruecos

  52. Nepal

  53. Nicaragua

  54. Nigeria

  55. Pakistán

  56. República del Congo

  57. Rusia

  58. Ruanda

  59. San Cristóbal y Nieves

  60. Santa Lucía

  61. San Vicente y las Granadinas

  62. Senegal

  63. Sierra Leona

  64. Somalia

  65. Sudán del Sur

  66. Sudán

  67. Siria

  68. Tanzania

  69. Tailandia

  70. Togo

  71. Túnez

  72. Uganda

  73. Uruguay

  74. Uzbekistán

  75. Yemen

