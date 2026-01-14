EU suspenderá visas de residencia para 75 países; incluye naciones de América Latina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos suspenderá a partir del 21 de enero de 2026 el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una política migratoria más estricta enfocada en evitar que los solicitantes se conviertan en una carga para el sistema público de asistencia. La medida se mantendrá de manera indefinida mientras se revisan los procesos de evaluación y admisión.
De acuerdo con reportes oficiales y medios estadounidenses, el Departamento de Estado ordenó a sus consulados rechazar solicitudes de visa provenientes de estos países utilizando disposiciones legales ya existentes. La decisión forma parte de una estrategia más amplia para reforzar los controles migratorios bajo el principio de “carga pública”, que evalúa la posible dependencia del solicitante a programas gubernamentales.
Entre los países afectados se encuentran Rusia, Irán, Brasil, Afganistán, Somalia, Nigeria, Irak, Egipto, Tailandia y Yemen. En algunos casos, como el de Somalia, el endurecimiento responde a investigaciones recientes sobre fraudes vinculados con el mal uso de programas sociales en Estados Unidos.
La nueva política establece que los oficiales consulares deberán valorar factores como salud física, edad, dominio del inglés, estabilidad financiera y necesidad potencial de atención médica prolongada. Aquellos solicitantes que representen un posible riesgo de depender del sistema de asistencia podrían ser considerados no elegibles para obtener una visa.
Además, se ha instruido a los funcionarios a revisar el historial de los solicitantes, incluyendo cualquier antecedente de uso de apoyos económicos del gobierno o antecedentes de institucionalización.
La lista completa:
Afganistán
Albania
Argelia
Antigua y Barbuda
Armenia
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Bielorrusia
Belice
Bután
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Birmania (Myanmar)
Camboya
Camerún
Cabo Verde
Colombia
Costa de Marfil
Cuba
República Democrática del Congo
Dominica
Egipto
Eritrea
Etiopía
Fiyi
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea
Haití
Irán
Irak
Jamaica
Jordania
Kazajistán
Kosovo
Kuwait
Kirguistán
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Macedonia del Norte
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Marruecos
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Pakistán
República del Congo
Rusia
Ruanda
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán del Sur
Sudán
Siria
Tanzania
Tailandia
Togo
Túnez
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Yemen
