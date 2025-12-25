EU revisa más de un millón de nuevos documentos sobre el caso Jeffrey Epstein

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que está revisando más de un millón de documentos adicionales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el fallecido financiero acusado de delitos sexuales contra menores. El proceso podría tardar varias semanas, según las autoridades, debido al volumen de material y la necesidad de proteger a las víctimas.

En un mensaje publicado en X, el Departamento señaló que tanto la fiscalía federal en Manhattan como el FBI notificaron el hallazgo.

“Nuestros abogados trabajan sin descanso para revisar los documentos y hacer las modificaciones necesarias para proteger a las víctimas”, se indicó oficialmente.

La divulgación forma parte de la Epstein Files Transparency Act, ley aprobada por el Congreso que ordena la publicación de archivos no clasificados del caso bajo criterios de privacidad y seguridad.

Pese a los avances, organizaciones civiles y legisladores han denunciado demoras e “innecesarias censuras”. CBS News reportó que muchos documentos liberados estaban completamente tachados, lo que generó cuestionamientos sobre si el gobierno realmente está cumpliendo con la ley.