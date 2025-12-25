EU revisa más de un millón de nuevos documentos sobre el caso Jeffrey Epstein

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que está revisando más de un millón de documentos adicionales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el fallecido financiero acusado de delitos sexuales contra menores. El proceso podría tardar varias semanas, según las autoridades, debido al volumen de material y la necesidad de proteger a las víctimas.
En un mensaje publicado en X, el Departamento señaló que tanto la fiscalía federal en Manhattan como el FBI notificaron el hallazgo.
“Nuestros abogados trabajan sin descanso para revisar los documentos y hacer las modificaciones necesarias para proteger a las víctimas”, se indicó oficialmente.
La divulgación forma parte de la Epstein Files Transparency Act, ley aprobada por el Congreso que ordena la publicación de archivos no clasificados del caso bajo criterios de privacidad y seguridad.
Pese a los avances, organizaciones civiles y legisladores han denunciado demoras e “innecesarias censuras”. CBS News reportó que muchos documentos liberados estaban completamente tachados, lo que generó cuestionamientos sobre si el gobierno realmente está cumpliendo con la ley.
El senador demócrata Chuck Schumer ha promovido acciones para forzar el cumplimiento total de la norma, mientras algunos republicanos también han expresado incomodidad por el contenido potencialmente explosivo de los archivos.
Jeffrey Epstein, quien murió en una cárcel de Nueva York en 2019 antes de ser juzgado, mantenía vínculos con figuras influyentes, incluyendo políticos, empresarios y celebridades.
El nuevo ciclo de publicaciones ha reavivado el debate político, particularmente tras la aparición del nombre del expresidente Donald Trump en algunos documentos. Aunque el Departamento de Justicia aclaró que muchas afirmaciones contenidas son “falsas o sensacionalistas”, el tema ha generado tensión en la campaña presidencial de 2024.
Trump había prometido hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso, pero su aparición en el material filtrado ha cambiado el tono del debate.
El Departamento de Justicia no precisó cuándo se enteró del hallazgo de los nuevos archivos, pero aseguró que la liberación será gradual y conforme a revisión legal. Mientras tanto, las víctimas y la opinión pública siguen a la espera de respuestas más claras.
mrh