EU propone a Maduro abandonar Venezuela de inmediato y salvarse con su familia

Sin embargo, la negociación fracasó por al menos tres desacuerdos fundamentales:

Maduro exigió una amnistía total para él y sus colaboradores, lo cual fue rechazado por Washington. Aunque aceptaba ceder el control político a la oposición, Maduro pretendía conservar el mando de las Fuerzas Armadas, bajo un modelo similar al implementado en Nicaragua en 1991. Estados Unidos lo comparó con el esquema cubano que, en la práctica, mantiene el poder real en manos del mismo grupo. Finalmente, la exigencia de renuncia inmediata por parte de la Casa Blanca fue ignorada por el mandatario venezolano.

Este fracaso en las negociaciones ocurre mientras Estados Unidos intensifica su presión sobre el régimen de Maduro. Apenas esta semana, el Departamento de Estado designó oficialmente al llamado “Cártel de los Soles” como una organización terrorista extranjera, señalando al propio Maduro como su principal operador. La administración Trump sostiene que dicho grupo está involucrado en actividades de narcotráfico y crimen organizado a nivel internacional.

A la par, se ha desplegado una importante presencia militar estadounidense en el Caribe, que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, al menos diez buques de guerra, un submarino nuclear y aviones caza F-35. Según Trump, este despliegue supera por mucho las operaciones antinarcóticos normales en la región.

El pasado jueves, en un mensaje durante una llamada con militares por el Día de Acción de Gracias, Trump anunció que las operaciones terrestres comenzarían "muy pronto". Y el sábado, ordenó públicamente el cierre total del espacio aéreo venezolano, publicando en Truth Social un mensaje dirigido a aerolíneas, pilotos y presuntos narcotraficantes, donde solicitó que consideren dicho cierre como definitivo.

Consultado por periodistas sobre la existencia de la llamada con Maduro, el presidente estadounidense fue breve: “No quiero comentar sobre eso. La respuesta es sí”. Y sobre el contenido: “Yo no diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”.

