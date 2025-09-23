EU presume 2 millones de migrantes expulsados de EE.UU. en 250 días

Washington, EE.UU. (MiMorelia.com).- En menos de 250 días, más de 2 millones de migrantes indocumentados han salido de Estados Unidos, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De esa cifra, alrededor de 1.6 millones regresaron de manera voluntaria y más de 400 mil fueron deportados. El gobierno de Donald Trump asegura que, con este ritmo, podría llegar a casi 600 mil deportaciones formales al final de su primer año en el cargo.

“La aplicación de la ley de inmigración está funcionando. Quien esté ilegal en el país tiene dos opciones: autodeportarse o ser arrestado y deportado”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin.

El DHS señaló que en los últimos cuatro meses la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha liberado migrantes en territorio estadounidense. Además, un estudio de la ONU indica que los flujos migratorios desde Centroamérica cayeron 97% gracias a las nuevas medidas.