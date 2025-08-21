EU invita a estudiar licenciatura en sus universidades; charla informativa, el 26 de agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara abrió una invitación para que estudiantes mexicanos interesados en cursar una licenciatura en territorio estadounidense participen en una sesión informativa virtual.

En entrevista difundida por la propia representación consular, se detalló que la charla tiene como objetivo orientar a los jóvenes sobre los requisitos de admisión, los procesos académicos y las oportunidades de becas disponibles para realizar estudios universitarios en Estados Unidos.

La sesión se llevará a cabo el próximo 26 de agosto a las 5:00 de la tarde (hora de la Ciudad de México), a través de la plataforma Zoom. Los interesados deberán registrarse previamente en el enlace: bit.ly/SMI2425L.

De acuerdo al Consulado, este tipo de encuentros buscan brindar información clara y confiable para que los estudiantes puedan dar el primer paso hacia una formación académica internacional.

Además, se busca derribar mitos sobre los costos y accesibilidad, destacando la existencia de programas de apoyo financiero para estudiantes extranjeros.