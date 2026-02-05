EU investiga a Nike por posible discriminación contra personas blancas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos inició una investigación federal contra la empresa Nike por presunta discriminación hacia personas blancas en sus políticas internas de contratación y promoción.
La investigación fue impulsada por Andrea Lucas, comisionada de la EEOC designada durante la administración del expresidente Donald Trump. De acuerdo con documentos judiciales, la agencia solicitó a un tribunal federal en Missouri que obligue a Nike a entregar registros relacionados con contrataciones, despidos y programas de desarrollo profesional que pudieran haber favorecido a ciertos grupos raciales.
Las autoridades federales buscan determinar si las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) implementadas por Nike en años recientes violaron leyes laborales al excluir o afectar negativamente a empleados o candidatos blancos. La EEOC también pidió información sobre cómo Nike recopila y utiliza datos de raza y etnicidad dentro de sus operaciones.
Nike declaró que está cooperando con la investigación y que ya ha entregado miles de páginas de documentación. No obstante, calificó como "sorprendente" y poco común el tipo de acción legal que ha emprendido la EEOC en este caso. La compañía no ha sido acusada formalmente hasta el momento.
