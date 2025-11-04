EU destruye otra supuesta narcolancha en el Pacífico; hay dos muertos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ejecutó un ataque aéreo contra una embarcación supuestamente operada por una organización terrorista vinculada al narcotráfico, en aguas internacionales del océano Pacífico, según confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

En un comunicado publicado en redes sociales, Hegseth informó que “el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación involucrada en el tráfico de narcóticos”, lo que derivó en la muerte de dos personas identificadas como presuntos narco-terroristas.

El ataque se realizó luego de confirmar que la nave transitaba por una conocida ruta de tráfico de drogas, portando sustancias ilícitas. De acuerdo con el funcionario, ninguna fuerza estadounidense resultó herida durante la operación.

“Proteger a nuestro país es la prioridad. Ningún terrorista del cartel tiene oportunidad contra el ejército estadounidense”, declaró el funcionario, acompañado de un video clasificado como “UNCLASSIFIED”, en el que se observa el momento del impacto.