EU da ‘respiro’ a Milei: acuerdan swap cambiario por 20 mil millones de dólares para Argentina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firmaron un acuerdo de estabilización cambiaria por hasta 20 mil millones de dólares, una medida que busca fortalecer las reservas del país sudamericano y respaldar su política monetaria.

El anuncio, hecho oficial este lunes, establece los términos para implementar un mecanismo de swap de monedas entre ambas naciones. Esto permitirá al BCRA contar con mayor liquidez en sus reservas internacionales, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y presión sobre el peso argentino.

El acuerdo fue interpretado por analistas internacionales como un guiño de respaldo político y económico desde Washington a la gestión del presidente Javier Milei, quien ha promovido una agenda económica de fuerte ajuste fiscal, reducción del gasto público y apertura de mercados.

Según el comunicado oficial, el objetivo es “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

Este tipo de acuerdos permite ampliar las herramientas de intervención del banco central argentino ante escenarios críticos, y forma parte de una estrategia más amplia de Milei para reconstruir la confianza en los mercados financieros internacionales.