EU busca maestros de secundaria y prepa para una estancia académica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Profesores de secundaria y bachillerato de entre 30 y 50 años tienen la oportunidad de vivir una experiencia académica en Estados Unidos, gracias a la convocatoria 2026 del programa SUSI (Study of the U.S. Institutes), impulsado por el Departamento de Estado y promovido por el Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez.

La iniciativa ofrece una residencia académica de cuatro semanas en universidades estadounidenses, donde los seleccionados podrán fortalecer su formación docente mediante seminarios, visitas a sitios históricos, actividades prácticas y el intercambio de ideas con educadores de distintas partes del mundo.

El objetivo del programa es promover los valores fundamentales de la sociedad estadounidense, como la libertad de expresión, el diálogo abierto y el respeto a la diversidad, todo en el marco de los festejos por el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos.