EU ataca otras dos embarcaciones con drogas en el Pacífico; hay seis muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos informó que el domingo se llevaron a cabo dos ataques armados en aguas internacionales del Pacífico oriental contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Las acciones, según lo declarado por Pete Hegseth, secretario de Defensa bajo la actual administración de Donald Trump, dejaron un saldo de seis personas muertas, identificadas como “narco-terroristas”.

De acuerdo con el funcionario, los ataques fueron ejecutados con armamento cinético letal y se dirigieron a dos barcos que transitaban una ruta conocida de tráfico de estupefacientes. Cada embarcación transportaba tres hombres que, según informes de inteligencia, estaban implicados en actividades ilegales relacionadas con el contrabando de drogas. Ningún elemento de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación.