EU ataca otras dos embarcaciones con drogas en el Pacífico; hay seis muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos informó que el domingo se llevaron a cabo dos ataques armados en aguas internacionales del Pacífico oriental contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Las acciones, según lo declarado por Pete Hegseth, secretario de Defensa bajo la actual administración de Donald Trump, dejaron un saldo de seis personas muertas, identificadas como “narco-terroristas”.
De acuerdo con el funcionario, los ataques fueron ejecutados con armamento cinético letal y se dirigieron a dos barcos que transitaban una ruta conocida de tráfico de estupefacientes. Cada embarcación transportaba tres hombres que, según informes de inteligencia, estaban implicados en actividades ilegales relacionadas con el contrabando de drogas. Ningún elemento de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos realiza este tipo de acciones militares en altamar. Desde septiembre se han registrado al menos 17 operativos similares, con un saldo superior a 70 personas fallecidas. Las autoridades estadounidenses han calificado estas acciones como parte de una estrategia para “proteger a la nación” y combatir directamente a los cárteles mediante el uso de fuerza letal fuera de su territorio.
Diversos medios internacionales han señalado que estos ataques se han concentrado principalmente en el Caribe y el Pacífico oriental. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han expresado preocupaciones sobre la legalidad de estas intervenciones, especialmente cuando ocurren fuera de zonas de conflicto declaradas y sin mandato de organismos multilaterales.
rmr