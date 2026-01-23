EU ataca embarcación ligada al narcotráfico en el Pacífico; reportan 2 muertos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) informó que este 23 de enero se llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas, presuntamente vinculadas a operaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

De acuerdo con un comunicado difundido a través de la red social X (antes Twitter), la operación fue realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo la dirección del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La dependencia detalló que labores de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas y participaba activamente en estas operaciones ilícitas. Como resultado del ataque, dos presuntos narcotraficantes murieron, mientras que una persona sobrevivió.