EU anuncia operativo letal contra embarcación ligada al narcotráfico [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 4 de diciembre de 2025, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo la dirección del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, según informó el Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command).

De acuerdo con la información oficial publicada en redes sociales, la embarcación era operada por una Organización Terrorista Designada y transportaba narcóticos ilícitos por una ruta marítima conocida por el narcotráfico internacional.

La operación fue ejecutada tras una labor de inteligencia que confirmó la amenaza y el uso del buque con fines criminales. El ataque resultó en la muerte de cuatro hombres identificados como narcoterroristas, quienes se encontraban a bordo de la nave al momento de la ofensiva.

El suceso fue documentado por el Comando Sur con imágenes aéreas clasificadas como “UNCLASSIFIED”, que muestran la precisión del operativo militar.