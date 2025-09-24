EU anuncia línea de financiamiento de 20 mil mdd para Argentina de Javier Milei

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció un apoyo financiero de 20 mil millones de dólares a Argentina mediante una línea de financiamiento temporal (swap line) con el Banco Central, en coordinación con el presidente Javier Milei.

El Departamento del Tesoro señaló que también está dispuesto a comprar bonos argentinos y otorgar créditos adicionales para evitar una mayor volatilidad cambiaria.

Milei agradeció públicamente el respaldo y destacó la “amistad con Estados Unidos”. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el anuncio como el inicio de “una nueva era”.

La medida alivió de inmediato la presión en los mercados: el dólar cerró en 1,360 pesos argentinos, 1.84% menos que el día anterior.

Argentina atraviesa una crisis económica y política a semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, y busca reforzar su estabilidad con el apoyo de Washington y un reciente acuerdo con el FMI.

