EU advierte: hasta 2 años de cárcel por reingreso ilegal tras deportación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México emitió un mensaje dirigido a la población migrante.
La advertencia fue publicada a través de redes sociales oficiales, acompañada de una imagen en la que se informa que la deportación es definitiva y que no hay segundas oportunidades en casos de reingreso ilegal.
Asimismo, se advirtió que toda persona que haya sido deportada y reingrese ilegalmente a territorio estadounidense podría enfrentar hasta 2 años de cárcel.
Además de una pena de prisión, quienes reincidan en este tipo de cruce irregular pueden ser objeto de prohibición permanente de entrada a Estados Unidos.
Este tipo de campañas buscan disuadir los intentos de ingreso ilegal al país vecino, recordando las consecuencias legales que conlleva reincidir en una acción que ya ha sido sancionada previamente.
RYE