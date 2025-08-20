EU advierte: hasta 2 años de cárcel por reingreso ilegal tras deportación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México emitió un mensaje dirigido a la población migrante.

La advertencia fue publicada a través de redes sociales oficiales, acompañada de una imagen en la que se informa que la deportación es definitiva y que no hay segundas oportunidades en casos de reingreso ilegal.

Asimismo, se advirtió que toda persona que haya sido deportada y reingrese ilegalmente a territorio estadounidense podría enfrentar hasta 2 años de cárcel.