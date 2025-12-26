EU activa control biométrico total para entradas y salidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estados Unidos activó una nueva etapa en su política migratoria: desde este viernes, las autoridades comenzaron a recopilar datos biométricos de todos los extranjeros que entran y salen del país por aire, tierra o mar. La medida aplica incluso a residentes permanentes y, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca reforzar la seguridad nacional en un contexto global de riesgos crecientes.

La normativa, anunciada en octubre y vigente desde este viernes, autoriza al DHS a recolectar huellas dactilares y rasgos faciales en aeropuertos, cruces terrestres y puertos marítimos, particularmente cuando los viajeros abandonan territorio estadounidense. El objetivo, explica la dependencia, es confirmar identidades y verificar salidas con mayor precisión.

En un cambio relevante, el sistema elimina exenciones: el reconocimiento facial se aplicará también a menores de 14 años y adultos mayores de 79, grupos que antes quedaban fuera del proceso.

La regla impacta a todos los no ciudadanos: residentes permanentes (portadores de la “green card”), residentes temporales, trabajadores con visas, menores de edad y adultos mayores. Para el DHS, el esquema ayudará a enfrentar amenazas como el terrorismo, el uso fraudulento de documentos, la sobrestadía y la información incorrecta proporcionada por viajeros.