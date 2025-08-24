Este lunes, audiencia de "El Mayo" Zambada en EU; se declararía culpable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, se declararía culpable este lunes 25 de agosto ante un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, tras haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos que descarta la pena de muerte.
El reporte indica que Zambada comparecerá en una audiencia de cambio de declaración en la que aceptará su responsabilidad en dos cargos relacionados con la Ley RICO (organización criminal continua y conspiración).
Aunque originalmente enfrentaba 17 cargos federales, la defensa del narcotraficante de 77 años logró negociar una admisión limitada, que le permitirá evitar una condena capital, aunque podría enfrentar cadena perpetua.
En la conferencia de prensa posterior a la audiencia, se espera la participación de Pam Bondi, fiscal general adjunta de Estados Unidos, y del fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, quienes ofrecerán detalles del acuerdo alcanzado.
Zambada, quien durante décadas logró evadir la justicia —incluso mientras su socio Joaquín “El Chapo” Guzmán era capturado y extraditado—, se mantuvo como uno de los objetivos prioritarios del gobierno estadounidense.
La declaración marcará un hito al cerrar el capítulo de los dos principales fundadores del Cártel de Sinaloa bajo procesos judiciales formales.