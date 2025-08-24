Este lunes, audiencia de "El Mayo" Zambada en EU; se declararía culpable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, se declararía culpable este lunes 25 de agosto ante un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, tras haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos que descarta la pena de muerte.

El reporte indica que Zambada comparecerá en una audiencia de cambio de declaración en la que aceptará su responsabilidad en dos cargos relacionados con la Ley RICO (organización criminal continua y conspiración).