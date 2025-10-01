Estatua de la Libertad cierra por "shutdown" en EU

La medida impacta tanto a turistas locales como a visitantes internacionales, quienes no podrán acceder a la isla de la Estatua ni a sus áreas interiores.

Cabe recordar que el monumento recibe anualmente a más de 4 millones de personas, muchas de ellas provenientes de México y América Latina.

¿Qué es el cierre gubernamental (‘shutdown’)?

El llamado “shutdown” ocurre cuando el Congreso de Estados Unidos no aprueba un presupuesto federal a tiempo, lo que obliga a cerrar parcialmente servicios públicos, incluidas muchas áreas administradas por el Servicio de Parques Nacionales.

rmr