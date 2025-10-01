Estatua de la Libertad cierra por "shutdown" en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más emblemáticos de Estados Unidos, permanecerá cerrada al público mientras dure el actual cierre gubernamental, informaron medios nacionales e internacionales.
De acuerdo con Forbes México, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles que su administración no asignará recursos estatales para mantener abierta la atracción turística, como ha ocurrido en cierres anteriores.
“El gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar que sus sitios históricos permanezcan operando. No usaremos fondos estatales esta vez”, declaró Hochul según el citado medio.
La medida impacta tanto a turistas locales como a visitantes internacionales, quienes no podrán acceder a la isla de la Estatua ni a sus áreas interiores.
Cabe recordar que el monumento recibe anualmente a más de 4 millones de personas, muchas de ellas provenientes de México y América Latina.
¿Qué es el cierre gubernamental (‘shutdown’)?
El llamado “shutdown” ocurre cuando el Congreso de Estados Unidos no aprueba un presupuesto federal a tiempo, lo que obliga a cerrar parcialmente servicios públicos, incluidas muchas áreas administradas por el Servicio de Parques Nacionales.
