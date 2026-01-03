“Estamos listos para asumir el poder”: María Corina Machado celebra caída de Maduro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar anunciada por Donald Trump, la líder opositora venezolana María Corina Machado publicó un comunicado donde celebró lo que calificó como “el inicio de la hora de la libertad”.
A través de redes sociales, Machado afirmó que Maduro enfrentará la justicia internacional por “crímenes atroces” cometidos contra los venezolanos y ciudadanos de otros países, y aseguró que el gobierno de Estados Unidos cumplió su promesa de hacer valer la ley.
“Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, escribió la dirigente en el documento firmado este 3 de enero de 2026.
En su mensaje, María Corina reiteró el reconocimiento a Edmundo González Urrutia como el “legítimo Presidente de Venezuela” y llamó a las fuerzas armadas a respaldar el nuevo mandato constitucional.
“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, declaró, convocando a una Transición Democrática con apoyo ciudadano y militar.
Machado también se dirigió a la diáspora venezolana, pidiendo su activación en el exterior y compromiso con la reconstrucción de una nueva Venezuela.
“VENEZUELA SERÁ LIBRE. Vamos de la mano de Dios, hasta el final”, concluyó el documento.
BCT