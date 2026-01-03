“Estamos listos para asumir el poder”: María Corina Machado celebra caída de Maduro

En su mensaje, María Corina reiteró el reconocimiento a Edmundo González Urrutia como el “legítimo Presidente de Venezuela” y llamó a las fuerzas armadas a respaldar el nuevo mandato constitucional.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, declaró, convocando a una Transición Democrática con apoyo ciudadano y militar.

Machado también se dirigió a la diáspora venezolana, pidiendo su activación en el exterior y compromiso con la reconstrucción de una nueva Venezuela.

“VENEZUELA SERÁ LIBRE. Vamos de la mano de Dios, hasta el final”, concluyó el documento.