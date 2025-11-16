Estados Unidos vuelve a destruir otra narcolancha en el Pacífico; murieron 3 [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos informó este domingo que destruyó una embarcación en el océano Pacífico, presuntamente utilizada para el tráfico de drogas, lo que provocó la muerte de tres hombres a bordo, identificados como "narcoterroristas", aunque no se especificó su nacionalidad.

El hecho ocurrió el sábado 15 de noviembre como parte de la Operación Lanza del Sur, un operativo militar que el gobierno de Donald Trump mantiene en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, en las cercanías de Venezuela y Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico transnacional.

A través de un comunicado en redes sociales, el Comando Sur del Ejército estadounidense informó que, por órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, se ejecutó un “ataque cinético letal” contra la embarcación, en lo que calificaron como una acción contra una “organización terrorista”.

“Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales”, detalló el mensaje oficial.