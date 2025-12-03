Estados Unidos suspende trámites migratorios a 19 países; incluye visas, asilos y naturalizaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), anunció la suspensión inmediata de trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití. La medida incluye tanto nuevas solicitudes como procedimientos ya en curso, como peticiones de residencia, naturalización, asilo político y entrega de beneficios migratorios.

La decisión se da en el contexto de un endurecimiento de la política migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump, quien ha argumentado presuntos riesgos a la seguridad nacional como justificación principal.

Además de frenar procesos activos, la disposición también contempla la cancelación de ceremonias de ciudadanía y la revisión de beneficios ya otorgados, lo que impactará a miles de personas en espera de una resolución a sus trámites.

Entre los países con prohibición total de ingreso se encuentran Afganistán, Irán, Libia, Somalia, Yemen, Sudán y Eritrea. Por su parte, naciones con restricciones parciales —que afectan trámites de visa, migración o asilo— incluyen a Cuba, Venezuela y Haití.

El endurecimiento migratorio se enmarca en una serie de acciones iniciadas desde junio de 2025 y ahora se amplía, abarcando incluso casos previamente aceptados. De acuerdo con reportes internos, esta nueva pausa estaría relacionada con incidentes recientes en suelo estadounidense, como un tiroteo en Washington D.C., supuestamente vinculado a un inmigrante de uno de los países vetados.

Mientras tanto, en ciudades fronterizas como Mexicali, albergues continúan recibiendo a migrantes provenientes de países como Cuba, Venezuela y Honduras, quienes esperan acceder a una solicitud de asilo político en Estados Unidos.

