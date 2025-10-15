Estados Unidos queda fuera del top 10 de pasaportes más poderosos del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en dos décadas, Estados Unidos ha salido del ranking de los diez pasaportes más poderosos del mundo, según el más reciente informe del Henley Passport Index, elaborado por la firma Henley & Partners.
El listado, que clasifica los pasaportes según el número de destinos a los que sus titulares pueden ingresar sin necesidad de visado, ubica ahora al pasaporte estadounidense en el puesto número 12, empatado con Malasia, con acceso a 180 países sin visa previa.
Este descenso marca un cambio significativo para un país que durante 20 años se mantuvo como referente en cuanto a libertad de movilidad global. La caída, según especialistas, responde a una combinación de factores políticos y diplomáticos acumulados a lo largo del tiempo.
“Incluso antes del segundo mandato de Trump, la política estadounidense ya se había replegado sobre sí misma”, señaló Annie Pforzheimer, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
Durante la administración de Donald Trump, se implementaron restricciones migratorias que afectaron las relaciones diplomáticas con decenas de países, especialmente en África y Medio Oriente.
De acuerdo con el portal especializado VisasNews, durante ese periodo:
Se privó de visado a ciudadanos de 12 países africanos.
Siete naciones sufrieron restricciones adicionales.
Hasta 36 países fueron amenazados con exclusión de programas migratorios.
Las consecuencias de esas decisiones se reflejan hoy en la pérdida de confianza y reciprocidad por parte de otras naciones.
Singapur – 193 destinos sin visa
Corea del Sur – 190
Japón – 189
Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Suiza – 188
Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos – 187
Grecia, Hungría, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia – 186
Austria, Malta, Polonia, República Checa – 185
Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Reino Unido – 184
Canadá – 183
Letonia, Liechtenstein – 182
Con 180 destinos disponibles sin visado, Estados Unidos ha sido superado por más de una decena de países asiáticos y europeos, lo que refleja un reordenamiento del poder diplomático y económico en el mundo.
Analistas señalan que la caída podría revertirse si la política exterior estadounidense recupera vínculos bilaterales sólidos y promueve acuerdos de movilidad con otras naciones.
mrh