Estados Unidos queda fuera del top 10 de pasaportes más poderosos del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en dos décadas, Estados Unidos ha salido del ranking de los diez pasaportes más poderosos del mundo, según el más reciente informe del Henley Passport Index, elaborado por la firma Henley & Partners.

El listado, que clasifica los pasaportes según el número de destinos a los que sus titulares pueden ingresar sin necesidad de visado, ubica ahora al pasaporte estadounidense en el puesto número 12, empatado con Malasia, con acceso a 180 países sin visa previa.

Este descenso marca un cambio significativo para un país que durante 20 años se mantuvo como referente en cuanto a libertad de movilidad global. La caída, según especialistas, responde a una combinación de factores políticos y diplomáticos acumulados a lo largo del tiempo.

“Incluso antes del segundo mandato de Trump, la política estadounidense ya se había replegado sobre sí misma”, señaló Annie Pforzheimer, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Durante la administración de Donald Trump, se implementaron restricciones migratorias que afectaron las relaciones diplomáticas con decenas de países, especialmente en África y Medio Oriente.