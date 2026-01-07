Estados Unidos ofrece 25 mdd por Diosdado Cabello; lidera la lista de recompensas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado sábado durante una operación militar estadounidense, el gobierno de Estados Unidos ha actualizado su lista de recompensas por narcotráfico, colocando en la cima al ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello.

Cabello comparte ahora el primer lugar junto al terrorista indio Dawood Ibrahim, con una recompensa de 25 millones de dólares, la misma que en su momento se ofreció por el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

La cifra actualizada por las autoridades estadounidenses en enero de 2025 duplicó el monto previo, que era de 10 millones de dólares. Cabello es buscado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a delitos de drogas. Cualquier información debe ser dirigida a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Además de Cabello, Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa de Venezuela, también se encuentra en la lista con una recompensa de 15 millones de dólares, por presunta conspiración para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos.