Estados Unidos libera a "El Mayito Gordo"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado jueves 21 de julio fue liberado por la autoridades estadounidenses, Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo” quien es primogénito de Ismael “El Mayo Zambada” García, uno de los líderes de un cártel mexicano.

A través del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos se dio a conocer que el hijo mayor de "El Mayo Zambada" salió del Centro de Detención Metropolitano de San Diego, en California; es de recordar que en diciembre de 2019 fue extraditado de México hacía el país vecino.

Sin embargo, la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California impuso varias condiciones, entre las que se encuentra no contactar a su padre y hermanos, no cometer otro delito federal, estatal o local, no poseer ilegalmente una sustancia controlada, además, luego de su liberación a los 15 días deberá someterse a una prueba de drogas, y al menos dos periódicas, también tendrá que integrarse a un programa de violencia doméstica.