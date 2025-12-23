Estados Unidos hunde otra embarcación en el Pacífico; reportan un fallecido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos confirmó el hundimiento de una nueva embarcación en aguas internacionales del Pacífico oriental, como parte de un operativo militar contra el presunto tráfico de drogas, hecho que dejó al menos una persona fallecida.
De acuerdo con información del ejército estadounidense, la embarcación era sospechosa de participar en actividades de narcotráfico y fue interceptada durante una operación naval reciente.
Según versiones oficiales, el ataque habría sido ordenado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, y se enmarca dentro de la denominada Operación Lanza del Sur, una estrategia enfocada en el combate al narcotráfico en rutas marítimas internacionales.
El Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom) informó que la embarcación hundida era de perfil bajo y presuntamente era operada por organizaciones criminales.
“La embarcación de perfil bajo transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, señaló el comando militar a través de sus redes sociales.
Con este nuevo incidente, suman al menos 26 ataques realizados por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 30 embarcaciones destruidas, de acuerdo con reportes oficiales.
Estas acciones han incrementado la tensión diplomática entre el gobierno del presidente Donald Trump y el de Nicolás Maduro, aunque las críticas no se limitan a Venezuela.
Desde septiembre, cuando comenzaron este tipo de operativos, organizaciones y gobiernos han señalado que la cifra de personas fallecidas en estas acciones asciende a 105, lo que ha abierto un amplio debate sobre la legitimidad legal de los ataques y su apego al derecho internacional.
Diversos sectores han cuestionado la falta de transparencia de Estados Unidos, al argumentar que los hundimientos se justifican como acciones contra el narcotráfico, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas públicas adicionales que respalden los señalamientos contra las embarcaciones atacadas.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han difundido información complementaria o evidencias verificables que sustenten oficialmente sus acusaciones.
mrh