Esposan al senador Padilla tras intentar cuestionar redadas migratorias [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador demócrata Alex Padilla, representante de California y miembro del Subcomité Judicial de Migración del Senado, fue retirado por la fuerza y esposado durante una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, en Los Ángeles.

Padilla intentó hacer preguntas relacionadas con los recientes arrestos de migrantes y operativos federales, pero fue interrumpido por personal de seguridad. “Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria”, dijo antes de ser sometido y sacado del lugar, según muestran videos difundidos en redes sociales.