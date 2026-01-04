Esposan al senador Padilla tras intentar cuestionar redadas migratorias [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador demócrata Alex Padilla, representante de California y miembro del Subcomité Judicial de Migración del Senado, fue retirado por la fuerza y esposado durante una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, en Los Ángeles.
Padilla intentó hacer preguntas relacionadas con los recientes arrestos de migrantes y operativos federales, pero fue interrumpido por personal de seguridad. “Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria”, dijo antes de ser sometido y sacado del lugar, según muestran videos difundidos en redes sociales.
La Oficina del senador informó que Padilla estaba ejerciendo su derecho a supervisar acciones del gobierno federal y que se encontraba en el edificio federal para escuchar un informe del general Guillot, cuando ocurrió el incidente. Aclararon también que no fue detenido oficialmente, aunque sí fue esposado y retirado del sitio.
En el exterior del salón, se observó al legislador en el suelo, esposado, lo que provocó una oleada de críticas por parte de funcionarios demócratas. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la acción como “abominable e indignante”, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que “Padilla es una de las personas más decentes que conozco”.
El senador Padilla, hijo de migrantes mexicanos, ha sido un crítico constante de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, incluyendo el despliegue de miles de soldados para contener protestas en varias ciudades.
Por su parte, Kristi Noem justificó la expulsión del senador afirmando que “no tenía una cita concertada” y que su presencia fue “inapropiada”. La conferencia fue parte de un informe federal sobre los operativos migratorios que han provocado numerosas protestas en California y otras entidades.
BCT